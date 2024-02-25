Отмечается, что были нанесены удары по восьми объектам.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и союзники нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

"Сегодня военнослужащие США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по военным объектам на подконтрольных хуситам территориях Йемена", – сказано в сообщении.

Отмечается, что были нанесены удары по восьми объектам, среди которых были подземные склады оружия, ракетные базы, комплексы БпЛА, систем ПВО, радаров и вертолет. Эти удары были нанесены с целью дальнейшего подрыва и ослабления возможностей поддерживаемой Ираном группировки Хути "совершать дестабилизирующие и безрассудные нападения на американские и международные суда, следующие через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив".

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"Соединенные Штаты без колебаний примут меры, если это будет необходимо, чтобы защитить жизнь и свободный поток торговли на одном из наиболее важных водных путей в мире. Мы продолжим четко давать понять хуситам, что они будут отвечать за последствия, если не прекратят свои незаконные нападения, которые вредят экономике Ближнего Востока, наносят вред окружающей среде и препятствуют доставке гуманитарной помощи в Йемен и другие страны", – отмечается в заявлении.

Удары по йеменским хуситам

В течение последних нескольких недель йеменские хуситы атаковали коммерческие корабли в Красном море – выпускали в том направлении дроны и ракеты. 12 января США и Британия нанесли первые удары по хуситам в Йемене. Сообщалось, что били по таким объектам как радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.

23 января были нанесены новые удары по хуситам в Йемене. Для этого военные задействовали самолеты RAF Typhoon.

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