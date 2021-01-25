В минобороны Беларуси говорят, что во время учений войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах

В Беларуси в понедельник, 25 января, началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности армии.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Беларуси.

«Действия войск пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», - пояснили в военном ведомстве.

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Пристальное внимание обещают уделить состоянию техники и вооружения.

«Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня», - отметили в Минобороны Беларуси.

Ситуация в Беларуси: выборы и протесты

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: УНИАН