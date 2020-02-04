National Interest: Во взглядах Китая на войну солдаты-люди уже устарели

В Пекине мечтают заменить на передовой живых солдат разумными машинами, способными принимать самостоятельные решения.

В будущем по версии Китая, которое напоминает фильм «Терминатор», когнитивное поле, объединяющее интеллектуальные навыки и знания, будет еще одним театром войны. Настоящая сила будет в руках тех стран, чей искусственный интеллект будет способен анализировать большие объемы данных и автономно принимать решения с необычайной скоростью.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что в китайской версии будущего войны человечество почти устаревшее. Статья, которую опубликовали несколько государственных журналов Китая, описывает то, что эксперты в стране называют «интеллектуализацией» боевых действий. Этот термин китайских ученых означает, что искусственный интеллект будет доминировать на поле битвы.

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«Человеческие бойцы исчезнут с передовой столкновений. Умное оборудование будет развернуто на поле битвы в больших количествах и как цельные отряды. Бой "человека против человека" в традиционном смысле будет заменен формулой «машина против человека» или «машина против машины», - говорится в китайской статье, которую перевели в Отделе иностранных военных исследований Сухопутных войск США.

«Такие способы сочетания людей и машин, как интерфейсы связи мозг-машина, внешние скелетные системы, нательные устройства и оборудование, имплантированное в человеческое тело, будут всесторонне расширять когнитивные и физиологические возможности солдат-людей, а также станут причиной появления «комбатантов суперменов»», - считают китайские эксперты.

Когнитивное поле станет еще одним полем битвы рядом с сушей, морем, воздухом, космосом, электромагнитной сферой и киберпространством. Тремя главными боевыми измерениями будут физическое, информационное и когнитивное.

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«Интеллектуализированная война будет присуща всем военным конфликтам и врагам, учитывая подъем чрезвычайной интеграции между военной и невоенной сферой. Масштабы ведения боя расширятся до максимального значения. Грани между миром и войной будут все более размытыми», - считают в Китае.

«Многосторонний нетрадиционный и асимметричный бой станет новой нормой в военных действиях. Беспилотные операции как главный признак новой боевой закономерности перепишут правила войны и изменят процессы поддержки. Разумный контроль заменит командные центры в роли гравитационной точки войны», - говорится в китайской статье.

National Interest пишет, что, учитывая это, не удивительно, что Пекин активно развивает возможности искусственного интеллекта.

«Китайская власть надеется достичь доминирования в сфере искусственного интеллекта, взяв верх над США, чтобы воспользоваться особыми преимуществами, которые машина может предложить китайской экономической конкурентоспособности и армии», - утверждала эксперт по вопросам Китая Эльза Кания.