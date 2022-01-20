Церемония состоялась у памятного колокола на территории Министерства обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, у памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны.

Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

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После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

Также президент возложил цветы к памятному колоколу.

В церемонии чествования также приняли участие спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее в Сети показали, во что боевики превратили Донецкий аэропорт.

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