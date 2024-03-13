Захваченное Теткино может стать ловушкой для войск РФ.

Вчера, 12 марта, бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ. В Forbes советуют не увлекаться этой новостью, поскольку это небольшой трансграничный рейд, однако это не означает, что он был бессмысленным.

Если отбросить пропагандистское значение, этот прорыв границы мог отвлечь оккупационные войска от линии фронта в Украине. Как известно, эти добровольцы входят в Иностранный легион, который подчиняется управлению разведки. Они продолжают вербовать россиян, которые против режима президента РФ Владимира Путина.

Два батальона добровольцев, которые насчитывают несколько сотен человек, ранее участвовали в изнурительных битвах в Авдеевке и вокруг нее. Хотя у "легионеров" возникли проблемы на пограничном посту, где их танк Т-64 наехал на мину, им все равно удалось выгнать из Тьоткино полицию и российских военных. После этого они заняли позиции и пообещали "горячую ночь" для тех, кто попытается отбить населенный пункт.

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Теткино может стать ловушкой для войск РФ

Во время предыдущих рейдов добровольцы сразу покидали территорию РФ, однако есть основания полагать, что на этот раз все будет иначе, поскольку Теткино имеет достаточно уникальную географию - территория Украины окружает его с трех сторон, а на западе оно закрыто рекой. Таким образом войска РФ имеют только один путь для наступления.

Если ВСУ развернули артиллерию вокруг города, а об этом нет сведений, то "легионеры" могли бы удержаться в городе. По мнению журналистов, это было бы лучшим сценарием для украинцев и их союзников, поскольку превратило бы Теткино в изнурительную ловушку.

"Не удивляйтесь, если это произойдет в ближайшие часы и дни. Украинцы умеют устанавливать ловушки на истощение. Мы это видели в Авдеевке, а до этого Марьинке, Угледаре и Бахмуте. Но не удивляйтесь, если этого не произойдет. Правительство в Киеве находится в состоянии паралича, поскольку оно обдумывает срочный, но непопулярный законопроект о мобилизации, который должен привлечь сотни тысяч новых военных - и восстановить истощенные бригады до их полного состава", - предостерегают в издании.

Рейд на территорию России

Как сообщал УНИАН, вчера российские добровольцы вошли в две области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника. При этом в Кремле молчат и делают вид, что ничего не происходит.

Он заявил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили прорвать границу и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же отметили, что в РФ не ожидали атаки и их военные поспешно оставили свой командный пункт и убежали.

Сегодня утром стало известно, что бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" провели ночь на родной земле. Воины показали фото, сделанные в приграничном населенном пункте.

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