Также враг совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов по Украине, пострадало почти 50 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6: 00.

"За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства", - говорится в сводке.

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Так, от вражеских ударов пострадало почти 50 населенных пунктов, среди которых Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

Обстрелы Украины: что известно о вражеских "прилетах" за минувшие сутки

Вчера российские оккупанты снова ударили ракетами по Днепру, в результате чего один человек погиб и двое ранены. Кроме этого, рашисти запустили по Николаеву кассетные снаряды. В результате взрыва в районе остановки общественного транспорта есть жертвы.

Также вчера враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе, два из них сбиты при подлете к Одессе.

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