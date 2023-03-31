Подразделения пакетных войск и артиллерии поразили, в частности, 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага и 2 склада боеприпасов .

За минувшие сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла 172 900 оккупантов, из них 560 - за предыдущие сутки. Воинами ВСУ также уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

Видео дня

Март 2023 года стал рекордным месяцем по уничтожению в Украине российских средств противовоздушной обороны (ПВО) с сентября 2022-го. В марте Служба безопасности опубликовала несколько видео, на которых была запечатлена работа украинского спецназа, уничтожающего российские ЗРК "ТОР-М2".

Ранее появились кадры боя воинов ГПСУ с российскими оккупантами на Купянском направлении, и для врага боестолкновение закончилось полным фиаско.

Большие потери продолжают нести "вагнеровцы". Именно это и дальше будет сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута и на более широком театре военных действий.

Война в Украине - что происходит на поле боя

Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отбили 22 атаки. Кроме того, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

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