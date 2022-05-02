При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто ранее проходил военную службу.

В России проходит кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту согласно четким "нормам набора".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В РФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто ранее проходил военную службу.

"Военное руководство РФ установило четкие нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федеральных (округов – УНИАН) это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не проводится", - отметили в разведке.

Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

"Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения "успеха" в войне с Украиной", - констатировали в разведке.

Как сообщал УНИАН, рота российских солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину.