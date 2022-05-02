Россия также не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ намерена отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом шла речь во время телемарафона.

"Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей - Азовского и Черного", - заявила замминистра.

Напомним, в середине апреля в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым. Также хотят получить контроль над югом Украины, который даст еще один выход в Приднестровье.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

По информации Пентагона, РФ на несколько дней отстает от графика наступления на Донбасс на востоке Украины из-за жесткого сопротивления и продолжающихся проблем с поставками.

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