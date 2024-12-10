До сих пор такое расстояние снаряды преодолевали разве что на тестовых военных полигонах.

Украинские артиллеристы установили мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии, поразив цель на расстоянии в 70 км. Об этом эпизоде сообщает польский военно-аналитический портал Defence24.

В публикации, посвященной вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, вскользь упоминается об эпизоде российско-украинской войны. Утверждается, что украинские артиллеристы, которые воюют как раз на польской САУ Krab "должны были поразить цель на расстоянии 70 км". По мнению польских аналитиков, это является свидетельством того, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

При этом нет уточнения о том, насколько ррезультативной была стрельба на 70 км, а также - когда и где произошел этот эпизод.

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Украинский военно-аналитический портал Defense Express по этому поводу добавляет, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.

Другие новинки вооружений российско-украинской войны

Как писал УНИАН, Украина начала применять морские дроны Sea Babу с установленным на них пулеметом. Таким образом эти морские платформы теперь способны стрелять в ответ по российским вертолетам, которые россияне используют для противодействия морским дронам.

Также мы рассказывали, что Украина засветила беспилотные "авианосцы" во время атаки на газовые вышки возле Крыма на прошлой неделе. На обнародованных в сети кадрах видно, как платформы атакуют не только морские дроны-камикадзе, но и FPV-дроны, которые перевозят другие морские дроны.

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