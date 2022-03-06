В Коростене на Житомирщине упала бомба весом 300 килограммов, которая не разорвалась.
Об этом рассказал мэр Коростеня Владимир Москаленко во время телемарафона.
"Мы сейчас отселили людей из того микрорайона, и пиротехники занимаются тем, чтобы ее обезвредить, забрать и вывезти", - сказал он.
По словам мэра, если бы эта бомба взорвалась рядом с многоквартирными домами, то жертв было бы гораздо больше.
Москаленко также рассказал, что в два часа ночи с самолетов населенный пункт обстреляли ракетами, бросали бомбы на частные застройки, где старые дома еще старого Коростеня. Разрушения колоссальные: глубина воронки от бомбы - семь метров шириной и 10 метров глубиной.
По словам мэра, погиб один человек, а 5 ранены, в частности, "маленькому ребенку - 2 года и семь месяцев - оторвало две ножки". Ребенок с родителями находится в больнице.
В районе обстрела "вырвало все магистрали", в частности, по поставке воды.
"Примерно 8 домов, которые не подлежат никакому ремонту, - это просто груда мусора, но там, где можно что-то сделать, то мы помогаем - забиваем пленкой окна", - отметил мэр.
По его словам, в многоэтажных домах неподалеку выбиты окна, двери, там ведутся ремонтные работы.