По словам мэра города, в два часа ночи с самолетов город обстреляли ракетами, бросали бомбы на частные застройки.

В Коростене на Житомирщине упала бомба весом 300 килограммов, которая не разорвалась.

Об этом рассказал мэр Коростеня Владимир Москаленко во время телемарафона.

"Мы сейчас отселили людей из того микрорайона, и пиротехники занимаются тем, чтобы ее обезвредить, забрать и вывезти", - сказал он.

По словам мэра, если бы эта бомба взорвалась рядом с многоквартирными домами, то жертв было бы гораздо больше.

Москаленко также рассказал, что в два часа ночи с самолетов населенный пункт обстреляли ракетами, бросали бомбы на частные застройки, где старые дома еще старого Коростеня. Разрушения колоссальные: глубина воронки от бомбы - семь метров шириной и 10 метров глубиной.

По словам мэра, погиб один человек, а 5 ранены, в частности, "маленькому ребенку - 2 года и семь месяцев - оторвало две ножки". Ребенок с родителями находится в больнице.

В районе обстрела "вырвало все магистрали", в частности, по поставке воды.

"Примерно 8 домов, которые не подлежат никакому ремонту, - это просто груда мусора, но там, где можно что-то сделать, то мы помогаем - забиваем пленкой окна", - отметил мэр.

По его словам, в многоэтажных домах неподалеку выбиты окна, двери, там ведутся ремонтные работы.

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