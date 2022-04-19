Неизвестно, случайно или целенаправленно танк направили на оккупанта.

Российские оккупанты в очередной раз развенчали миф о том, что "своих не бросают". На этот раз с воздуха удалось зафиксировать, как танк оккупантов переехал своего же солдата.

Видео опубликовал Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах видно, что танк РФ потоптался по оккупанту, что лежал на земле. Тело захватчика, вероятно, попало под гусеницу. На этом видео обрывается.

"Орк на танке переехал своего же. Премию ему", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты отказываются забирать тела своих товарищей. Зато россияне вывезли из Украины множество награбленного имущества. В то же время российская пропаганда активно пропагандирует месседж о том, что РФ "своих не бросает".

Ранее пленный российский солдат рассказал, что после вторжения в Украину командующий батальонно-тактической группы приказал солдатам готовить мешки для трупов.

Некоторые трупы захватчиков свозили в Беларусь и Крым. Именно переполненные морги помогли крымчанам понять, что это война, а не "спецоперация".

Для транспортировки трупов РФ использовала железную дорогу. На вокзале в Симферополе стоял трупный запах.

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