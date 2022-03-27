По мнению Фесенко, Путин не уйдет просто так из Украины после первых неудач.

После того как Россия вторглась на территорию независимой Украины, президент страны-оккупанта Владимир Путин уже не успокоится.

Такой прогноз озвучил политолог Владимир Фесенко, сообщает НВ.

Он также подчеркнул, что есть целый ряд факторов, которые говорят о возможности затягивания войны России в Украине.

"Путин не успокоится, он не уйдет просто так из Украины после первых неудач. Поэтому надо готовиться к отражению новых атак российской армии... Необходима долгосрочная программа снабжения Вооруженных сил Украины. Это обязательное условие нашей будущей победы", - заявил Фесенко.

По мнению Фесенко, Путин не уйдет просто так из Украины после первых неудач.

"Прямая российская угроза странам-членам Альянса воспринимается как долговременная. Североатлантический Альянс должен срочно восстановить себя именно как реальную оборонительную структуру. Это предполагает и срочное увеличение военных расходов стран-членов НАТО. Фактически речь должна идти о наращивании производства вооружения и укреплении оборонного потенциала НАТО", - отметил Фесенко.

Война против Украины: