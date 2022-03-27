После того как Россия вторглась на территорию независимой Украины, президент страны-оккупанта Владимир Путин уже не успокоится.
Такой прогноз озвучил политолог Владимир Фесенко, сообщает НВ.
Он также подчеркнул, что есть целый ряд факторов, которые говорят о возможности затягивания войны России в Украине.
"Путин не успокоится, он не уйдет просто так из Украины после первых неудач. Поэтому надо готовиться к отражению новых атак российской армии... Необходима долгосрочная программа снабжения Вооруженных сил Украины. Это обязательное условие нашей будущей победы", - заявил Фесенко.
По мнению Фесенко, Путин не уйдет просто так из Украины после первых неудач.
"Прямая российская угроза странам-членам Альянса воспринимается как долговременная. Североатлантический Альянс должен срочно восстановить себя именно как реальную оборонительную структуру. Это предполагает и срочное увеличение военных расходов стран-членов НАТО. Фактически речь должна идти о наращивании производства вооружения и укреплении оборонного потенциала НАТО", - отметил Фесенко.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.