Противник также активизировал усилия на Торецком направлении, отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Продолжается война в Украине против россиян, и предыдущий месяц - июнь - был слишком горячим и активным на поле боя.

Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире информационного марафона. В частности, его попросили прокомментировать, каким он видит развитие событий на фронте в июле и августе, учитывая информацию издания The Wall Street Journal, где отметили, что июнь был очень напряженный, но такими же будут и последующие месяцы.

"Я скажу, во-первых, что по сравнению с предыдущим месяцем - с маем, скажем так, июнь был слишком активным на фронте, горячим. Направления известны - это Кураховское, Краматорское и Покровское, и, в частности, по всей линии боевого соприкосновения произошло более тысячи боевых столкновений с врагом... За предыдущий месяц было почти 1 тыс. 952 и еще предыдущий - было 732 боевых столкновений. То есть, это говорит о том, что враг активизировал свои усилия на разных направлениях", - сказал Волошин.

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Спикер добавил, что враг также активизировал усилия на Торецком направлении, где за прошедшую неделю оккупанты провели 114 атак, которые не имели успеха. "Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые", - подчеркнул Волошин.

Он сказал, что в восточной операционной зоне было уничтожено более 1 тысячи вражеских оккупантов.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома. При этом, по мнению издания, для Украины задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции.

В то же время, по информации украинских силовых структур, Россия, скорее всего, продолжит применять свой стандартный подход, жертвуя большим количеством войск ради небольших успехов. В условиях, когда линия фронта практически не движется, обе стороны пытаются использовать глубокие удары, чтобы получить преимущество в преддверии зимы.

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