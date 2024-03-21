Как отметил Подоляк, Россия заинтересована в длительной войне и в том, чтобы страны Запада "устали".

Спустя два года после вторжения России в Украину западные союзники Киева все еще пытаются действовать в обоих направлениях, даже несмотря на то, что Москва готовится к длительной войне на истощение, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Politico.

"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине в войне. С другой - пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем" - сказал он.

По его словам, европейские страны продолжают торговать с Россией, даже несмотря на то, что боевые действия затягиваются:

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"Для меня это выглядит странно. Вы одновременно финансируете оборону Украины, которая защищается от России. Ваши компании финансируют российский федеральный бюджет, 42% которого идет непосредственно на войну. Итак, вы находитесь и здесь, и там одновременно".

Как добавил Подоляк, Россия заинтересована в длительной войне и в том, чтобы страны Запада "устали" и сказали: "Все, давайте искать какое-то компромиссное решение".

"Но компромиссного решения в этой войне нет", - сказал он.

Также Подоляк выразил разочарование по поводу неторопливости Запада с поставками артиллерийских снарядов.

По его словам, он все еще "с оптимизмом" смотрит на позицию США, несмотря на бушующие политические баталии, рассчитывая на то, что американские законодатели в конечном итоге поймут, что поддержка Украины имеет важное значение.

"Инвестиции в Украину - это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались", - сказал он.

Точно так же он не исключил возможности того, что Германия все же передаст Украине ракеты большой дальности Taurus.

Западные державы должны осознать, что эта война касается не только Украины, заявил Подоляк.

"Это война о правилах, по которым вы будете жить, мы будем жить, Россия будет жить. Если Россия не проиграет, то правила будут немного другими. Самодержавие, насилие - вот доминирующие формы внешнеполитических проявлений", - констатировал он.

Почему Путин должен проиграть - заявление Зеленского

Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих недавних обращений:

"Мы должны быть устойчивыми в отношении различных вызовов, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему".

По его словам, когда Путин проиграет, демократический мир "получит хорошую перспективу на поколение вперед".

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