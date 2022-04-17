Экс-министр обороны Андрей Загороднюк считает, что армия РФ пойдет в наступление тем составом, который сейчас есть на территории Украины.

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о перспективах оккупантов на Донбассе.

Он заявил, что армия РФ пойдет в наступление тем составом, который сейчас есть на территории Украины.

"Наступление, которое планирует РФ, они обязаны начать", - сказал он

По его словам, на данный момент начать наступление им мешают ВСУ, которые не оставляют их в покое и методически обстреливают.

Также Загороднюк заявил, разные источники подтверждают информацию, что у России не хватает людей, так как многие отказываются ехать в Украину, потому что понимают, их шанс выжить - меньше 50%. Но при этом техника продолжает съезжаться к границе с Украиной.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики очень близко подошли к Северодонецку Луганской области, обстрелы усиливаются, шансов на эвакуацию его жителей все меньше.

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