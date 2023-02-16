Говоря о переломе в войне, эксперт прежде всего говорит об освобождении оккупированных территорий.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что сейчас очень сложно прогнозировать, когда может случиться перелом в войне в Украине. Он убежден, что в ближайшее время будет продолжаться российское наступление, ведь недаром РФ мобилизовала 500 тысяч оккупантов.

В интервью "Обозревателю" эксперт сказал, что будет и контрнаступление, ведь украинские военные готовятся к этому. Но о сроках перелома в войне он не стал говорить, назвав это "гаданием на кофейной гуще".

Жирохов назвал главные признаки такого перелома в чудовищном противостоянии, развязанном Россией. Это - освобождение территорий, выход, например, на админграницу Крыма.

Видео дня

"Освобождение Запорожской и Херсонской областей. Очень сложная ситуация в Донецкой области, но освобождение этих двух областей будет означать перелом. Выход на админграницы оккупированного Крыма для россиян будет фатальным, потому что дальше будет уже совсем другой расклад сил", — подытожил он.

Разговоры о новом наступлении России

В СМИ постоянно циркулируют новости, что Россия либо в конце февраля, либо уже весной снова попытается пойти в наступление. При этом направления, с которых она будет атаковать, называются разные.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Также это может произойти в начале весны.

Министр обороны Украины Алексей Резников предсказал активность на фронте с наступлением весны.

Вас также могут заинтересовать новости: