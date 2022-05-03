С 24 февраля погибли 28 человек, однако тела людей могут оставаться и под завалами.

Вследствие утреннего обстрела россиян убиты трое гражданских в Угледаре Донецкой области.

Об этом сообщает Суспільне.

Снаряд оккупантов попал в людей, которые пришли за питьевой водой. В результате атаки врага тела двух женщин разорваны, погиб также 42-летний мужчина.

Последнего опознала его жена. Погибших похоронят на детской площадке возле местного кладбища, их идентифицируют после завершения боевых действий.

Отмечается, что на самом кладбище уже закончились места.

По словам заместителя главы местной ВЦА Максима Вербицкого, с 24 февраля Угледаре погибли 28 человек, однако тела людей могут оставаться и под завалами.

Война в Украине: обновленные данные

2 мая украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе. В Генштабе отмечают, что враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов. На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Военные ВСУ контратаковали русские войска вблизи Харькова, отбросив их на 40 км от города. Россияне планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

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