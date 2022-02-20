По словам главы ОДКБ, в случае необходимости Организация может развернуть значительное количество войск.

Генеральный секретарь подконтрольной России Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась сообщил о возможности ввести "миротворцев" ОДКБ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом он заявил в интервью Reuters, взятом, как отмечается, перед началом эвакуации и названом его первым интервью западному СМИ.

По словам генсека, Организация может направить "миротворцев" на Донбасс, если в отношении этого будет достигнут международный консенсус.

"Гипотетически можно себе это (такое развертывание - УНИАН) представить, если бы была добрая воля со стороны Украины - это ведь их территория - если бы был мандат СБ ООН, и если бы это было нужно и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", - заявил Зась.

При этом он отметил, что единственный способ разрешить кризис в Украине - это переговоры.

"Я не верю, что сейчас ситуация вернется к тому, что было, когда танки стояли на своих базах, а солдаты в казармах. Этого не произойдет. Должно быть понимание о необходимости сесть за стол и что-то согласовать. Это новая реальность", - сказал Зась.

Он отрицает, что ОДКБ является средством продвижения российского влияния. По мнению главы Организации, напряженность между Востоком и Западом будет оставаться опасно высокой до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о "гарантиях безопасности", которых Москва добивается от Запада и которые якобы отвечают интересам всего региона и ОДКБ.

Зась также утверждает, что ОДКБ и ее члены всегда будут тщательно взвешивать любое решение о применении силы.

"В наших руках колоссальный потенциал. Мы все понимаем, что нужно быть очень осторожным с этим скальпелем", - заявил генсек.

В то же время, по его словам, в случае необходимости Организация может быстро развернуть огромное количество войск:

"Поверьте, мы можем послать столько, сколько нужно. Если нам нужно 3 000, мы пришлем их. Если нам нужно 17 000, мы пришлем их. Если нам нужно больше, будет больше. Столько, сколько нужно".

Напомним, Организация опирается на вооруженные силы шести своих членов: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Россия, общая численность активных сил которой составляет 900 000 человек, считается самым сильным членом ОДКБ, а объединенный военный штаб организации возглавляет также россиянин - Анатолий Сидоров.

В январе ОДКБ впервые за свою 20-летнюю историю направила войска в страну бывшего Советского Союза - Казахстан, чтобы помочь подавить то, что местные власти назвали попыткой государственного переворота.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

По состоянию на 22:00 19 февраля на фронте было зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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