Он призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине.

В моргах Днепра сейчас находится более 1500 трупов солдат РФ, которые никто не хочет забирать.

Об этом сообщил заммэра города Днепра Михаил Лысенко в интервью изданию "Настоящее время".

Он призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, которых в моргах города более полутора тысяч.

"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах. Мы надеемся, что кто-нибудь из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами русских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети. Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", - отметил Лысенко.

Напомним, на Днепропетровщины украинские защитники сбили вражеский самолет, летевший из Донецкой области.

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