У Путина убеждают, что они якобы не атаковали жилые дома.

В Кремле цинично прокомментировали ракетные удары по Украине утром 23 января.

Как заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина, кровавые ракетные удары по гражданской инфраструктуре якобы не являются тактикой россиян.

"Наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - заявил Песков.

Он возразил, что нынешняя атака была "ответом за Донецк", где россияне сами же ударили по гражданским на местном рынке.

С тем ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщает, что россияне якобы ударили по расположению иностранных наемников в Харькове.

"Достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны были эти лица, но эта информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ракетные удары 23 января - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты запустили ракеты по разным украинским городам.

Отдельно, в Харькове в результате атаки три человека погибли, а еще более 40 - получили ранения, среди пострадавших есть дети. Из-под завалов чрезвычайники спасли 27 человек.

В Киеве в результате российской ракетной атаки известно о 20 пострадавших. Из них 13-госпитализированы, в том числе трое детей. На Днепропетровщине в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

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