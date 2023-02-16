Меткую атаку украинские артиллеристы совершили в боях под Бахмутом.

Артиллеристы 3 отдельной штурмовой бригады "минуснули" редкую русскую бронемашину "Штурм-С".

Как сообщили в пресс-службе бригады, удачную атаку выполнили воины подразделения "Команда Выстрел" в боях под Бахмутом Донецкой области. Отработала украинская "Мста-С".

"Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожено боевую бронированную машину "Штурм-С" и склад с БК противника в пригороде Бахмута.

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"Штурм-С" – это советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения танков, бронетранспортеров и защищенных точечных целей. В РФ эту бронемашину называют одним из лучших комплексов управляемого ракетного вооружения. Современную модификацию "Штурм-СМ" армия РФ приняла на вооружение в 2014 году.

Потери РФ в Украине

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. За сутки ВСУ сделали "тикток" еще 690 оккупантам. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили 140 тысяч 460 человек ликвидированы.

Уничтожено 6517 боевых бронированных машин, 3296 танков и другой техники врага.

Институт изучения войны отмечает, что война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для наступления на востоке.

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