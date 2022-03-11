Дмитрий Кулеба сообщил, что за 12 дней погибли 1 тыс. 582 мирных жителя Мариуполя.

Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он отметил, что заблокированный россиянами Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. По словам Кулебы, за 12 дней здесь погибли 1 582 мирных жителя.

При этом Кулеба продемонстрировал фото, где в братских могилах похоронены люди.

"Не в состоянии одержать победу у украинской армии, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления!",- подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь 12 дней остается полностью заблокированным как для эвакуации людей, так и для гуманитарного груза.

Оккупанты оставили его без воды, электричества, газа, связи. Переговоры с оккупантами по организации зеленого гуманитарного коридора для эвакуации жителей и завоза в город воды, еды и продуктов, пока что не дали результатов.

Но город держится, и украинцы борются за него.