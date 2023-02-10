С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавшим свою жизнь за Украину.

Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. "Сегодня... удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", - отметил он.

По словам Котенко, всего с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.

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Он также напомнил, что сейчас работает горячая линия по вопросам пропавших без вести по телефону 0 800 339 247.

Также сообщить о пропавших можно по телефону 099 792 01 26, а в выходные дни можно отправлять сообщения в Viber и Telegram по номеру 095 896 04 21.

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