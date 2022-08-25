Раз в неделю-две проводятся обмены от пяти до 15 человек.

Украина с начала войны вернула тела около 500 защитников, которые погибли в Мариуполе и на окраинах города.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщила "Суспільному" руководительница патронатной службы Азова Елена Толкачева.

"Это именно тела из Мариуполя и окрестностей. Иногда передают тела из других неподконтрольных городов. Но их очень мало… Мы предварительно их идентифицировали как азовцев, потому что у кого-то были шевроны, у кого-то была азовская форма, азовская символика, татуировки. Сейчас идентифицированы и похоронены около 20 человек. Остальные — это разные роды войск: большинство из них морпехи, ВСУ, Нацгвардия и полиция, морская охрана и ГСЧС", - отметила Толкачева.

По ее словам, погибших из Мариуполя забирают с начала июня.

"Сначала был большой обмен: нам удалось забрать 162 погибших. Сейчас мы стабильно проводим обмен. Раз в неделю, раз в две недели нам удается обменять от пяти до 15 человек" - рассказала Толкачева.

Глава патронатной службы Азова добавила, что визуально идентифицировать погибших невозможно и для этого используют ДНК-экспертизу.

Как ранее сообщал УНИАН, в России блокируют сообщения об обменах телами погибших, потому что их десятки тысяч.

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