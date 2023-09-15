Сообщается, что их родственникам до сих пор ничего не сообщили об их судьбе.

Стали известны личности двух ликвидированных российских пилотов, которые находились в угнанном вертолете Ми-8 во время знаменитой операции украинской разведки "Синица".

Как пишет российский Telegram-канал Baza, их родственникам до сих пор ничего не сообщили об их судьбе.

"Вместе с пилотом Максимом Кузьминовым, угнавшим вертолет в Украину, на борту Ми-8 находились двое военнослужащих. Один из них - Никита, выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Знакомые парня описывают его как "примерного семьянина" и "адекватного работягу". Второй - уроженец Узбекистана Хуршед. Парень приехал учиться в Россию по обмену и закончил Сызранское летное училище. Знакомые Хуршеда тоже отзываются о нем только положительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пилота одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет):

"Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед - официально неизвестно. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после приземления они оказали сопротивление, и их убили. Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона также заявлял, что Никиту и Хуршеда "ликвидировали".

Российский пилот перегнал в Украину Ми-8 - что сообщалось

Напомним, во время спецоперации украинской разведки "Синица" российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал из РФ вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Летчик рассказал, что его решению перехода на сторону Украины послужило полное осознание того, что происходит. Решение было принято в конце декабря 2022 года.

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