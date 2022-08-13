Враг после неудачных штурмовых действий по суше держит занимаемые рубежи без изменений в составе и положении.

Обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил в сводке по состоянию на 11:00.

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны. Враг после неудачных штурмовых действий по суше накануне, держится занимаемых рубежей без изменений в составе и положении", - отметил он.

По словам Назарова, в течение ночи враг совершил 6 авиационных ударов вертолетами в направлении Андреевки, Лозового, и Балки Хуторской. Обошлось без потерь.

"Интенсивность обстрелов сохраняется, как и направления терроризирования ими мирного населения", - сказал спикер командования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты планируют обстрелять Запорожскую АЭС из техники под украинским флагом.

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