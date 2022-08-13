Обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.
Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил в сводке по состоянию на 11:00.
"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны. Враг после неудачных штурмовых действий по суше накануне, держится занимаемых рубежей без изменений в составе и положении", - отметил он.
По словам Назарова, в течение ночи враг совершил 6 авиационных ударов вертолетами в направлении Андреевки, Лозового, и Балки Хуторской. Обошлось без потерь.
"Интенсивность обстрелов сохраняется, как и направления терроризирования ими мирного населения", - сказал спикер командования.
Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты планируют обстрелять Запорожскую АЭС из техники под украинским флагом.