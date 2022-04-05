Информация будет обнародоваться по состоянию на 6:00 и 18:00.

С сегодняшнего дня оперативную информацию о российском вторжении Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины будет обнародовать дважды в сутки.

Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Информация будет обнародоваться по состоянию на 6:00 и 18:00.

Ранее данные обнародовали также в 12:00 и в полночь.

Война против Украины: