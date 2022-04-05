Ранее данные обнародовали также в 12:00 и в полночь / фото REUTERS
С сегодняшнего дня оперативную информацию о российском вторжении Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины будет обнародовать дважды в сутки.
Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
Информация будет обнародоваться по состоянию на 6:00 и 18:00.
Читайте также:
Ранее данные обнародовали также в 12:00 и в полночь.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
- По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.