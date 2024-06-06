Путин во время выступлений каждый раз врет, отметили в ГУР МО.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал выступление российского диктатора Владимира Путина, отметив, что тот "врет".

Об этом представитель ГУР МО сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос насчет вчерашнего выступления Путина, и стоит ли на него обращать внимание. "Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, - он врет. И с какой целью он врет - должны анализировать. Понятно, что это инструмент ИПСО, используется, в том числе накануне Саммита мира, форума мира, который проводит Украина и международная коалиция, партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины", - сказал Юсов.

Так, добавил он, эти выступления сориентированы, в частности на то, чтобы сорвать эти усилия Украины и тех стран, которые поддерживают международное право. "Значит, все правильно делается. Значит, дипломатические усилия вместе с украинскими оборонными, безопасностными усилиями идут в правильном направлении, раз лично рот Путина вынужден об этом говорить", - отметил представитель ГУР.

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Как сообщалось, ранее Владимир Путин, в частности сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст, а после этого планируют "избавиться от Зеленского".

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения - снизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", - заявил диктатор.

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