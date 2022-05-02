Напомним, после выступления Зеленского в парламенте Австралии "расстояние между нашими странами сократилось".

Австралия начала поставки Украине бронированной техники.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью австралийской программе 60 minutes.

Он отметил, что после его выступления в парламенте Австралии "расстояние между нашими странами сократилось". Зеленский напомнил, что сказал тогда, что украинской армии не хватает "тяжелой бронированной техники".

"Например, в Мариуполь, чтобы добраться туда нашим военным. Бронированная техника нужна, чтобы просто приехать туда, чтобы разблокировать наш город. И у нас мало такой современной техники, скажу откровенно. После обращения в парламент Австралии нам помогли с этой бронированной техникой, поставки начались", – заявил он.

Зеленский поблагодарил за такую поддержку.

"Вы видели - я выступал во многих парламентах. И несколько стран действительно отреагировали очень быстро, а некоторых мы еще ожидаем", – отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 31 марта президент Владимир Зеленский, выступая с помощью видеосвязи перед парламентариями Австралии, призвал предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другое вооружение.

Впоследствии стало известно, что Австралия направит Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы к ним для борьбы с Россией. 4100-килограммовые орудия имеют дальность стрельбы 30 километров.

Австралия также предоставляет гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов, уделяя особое внимание защите женщин, детей, пожилых людей, а также продовольствия, крова и предметов первой необходимости.

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