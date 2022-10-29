В результате этой ракетной атаки разрушено промышленное здание, жертв среди населения нет.

Российские захватчики ударили по объектам критической инфраструктуры в городе Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", - подчеркнул председатель ОВА.

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При этом последствия террористической атаки пока уточняются.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - добавил Старух.

Позже председатель ОВА сообщил, что в результате этой ракетной атаки разрушено лишь промышленное здание, а жертв среди населения нет.

"К счастью, после новой ракетной атаки врага, все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание. Сегодняшнее событие в очередной раз напоминает: надо постоянно оставаться бдительными и осторожными", - написал Старух.

Разрушение украинской инфраструктуры

10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе. Масштабный обстрел повторился 22 октября на западе Украины.

Из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в областях Украины начали отключать свет.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по состоянию на 18 октября было разрушено 30% электростанций. По мнению военного эксперта Олега Жданова, если уровень разрушений поднимется до 50%, то украинская энергетика "ляжет".

28 октября "Укрэнерго" объявило, что вводит экстренные ограничения на потребление электроэнергии. Уже вечером Зеленский рассказал, что около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас по электропотреблению.

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