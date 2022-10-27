В результате обстрелов возник пожар, в некоторых зданиях вылетели стекла, объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения.

Российские захватчики атаковали окрестности Запорожье и пригород.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Проклятые рашисты не могут успокоиться и снова атакуют город. От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара", - заявил Куртев.

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В этой связи он отметил, что в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

"Работы продолжаются. Информация уточняется", - заявил Куртев.

Обстрелы оккупантами Запорожья: что известно

С начала октября оккупанты почти ежедневно обстреливают Запорожье, в городе гибнут гражданские.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно ударили именно по жилому дому.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

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