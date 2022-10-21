По его словам, Украина может приобрести необходимые трансформаторы в Европе.

Украинская энергетика ляжет, если уровень повреждений из-за российских обстрелов достигнет 50%.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Все зависит от скорости нашей реакции. Чем быстрее мы начнем разворачивать систему с помощью зенитной артиллерии, тем быстрее мы сможем обезопасить себя в плане сохранении энергетики", - подчеркнул он.

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По словам Жданова, Украина может решить проблему - для этого нужно приобрести трансформаторы и начать реконструкцию подстанций.

"Вряд ли в Запорожье сейчас работает трансформаторный завод, но я думаю, что не проблема купить трансформаторы в Европе и начать реконструкцию подстанций, которые были повреждены. Там главная проблема – это трансформатор. Поставить трансформатор, а вокруг него можно все собрать", - объяснил эксперт.

Он рассказал, что нынешняя скорость ликвидации последствий обстрелов энергосистемы связана с наследием Советского союза.

"Когда создавалась энергосистема, она делалась в дублирующемся варианте. У нас на любой подстанции стоят два трансформатора, линии электропередач взаимозаменяемы. Диспетчер может перебрасывать нагрузки через разные подстанции. Это нас спасает сегодня. Мы можем менять мощности при какой-то степени потерь", - добавил Жданов.

По его оценке, еще до войны в Украине была критическая ситуация в энергосфере, так как не модернизировались старые и изношенные энергосистемы.

"Сейчас выезжаем за счет того, что мы можем маневрировать мощностями. Но даже тот факт, что нам говорят: "Будьте готовы к аварийным отключениям"… Аварийные отключения происходят автоматически. Без участия диспетчера. Когда идет сумасшедший перекос нагрузки и начинает скакать частота в энергосети, срабатывает автоматика, которая начинает отрубать ветви потребителей, перегружающих сеть", - отметил эксперт.

Хотя атомные электростанции продолжают работать, по словам Жданова, без ТЭЦ они ничего сделать не смогут, так как те дают маневр мощности.

Российские удары по энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20 октября вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ситуация в отечественной энергетике, которая страдает от ударов российских оккупантов, остается трудной, но контролируемой.

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