Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 17 апреля, боевики РФ на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил осколочное ранение и находится в состоянии средней тяжести.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону украинских позиций из противотанковой пушки МТ-12.

Возле населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцевое, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное враг вел обстрелы из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 18 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Дмитрий Захаров