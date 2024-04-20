Александр Коваленко отметил, что оккупанты могут попробовать сымитировать наступление.

Российские оккупанты запустили новое мощное ИПСО о наступлении на Харьков. В то же время у россиян нет ударных группировок на границе с Харьковской областью.

"Комбинируя между собой удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам и распространение панических информационных волн, россияне отчасти добились своей цели, но в целом – нет. Теперь же, та часть, что поддалась влиянию в прошлый раз, оказывается под воздействием панических флюидов в связи с формированием оккупантами группы войск "Север". Той самой, что будет размещаться у границы, в том числе и с Харьковской областью", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канал.

При этом он напомнил, что группа войск "Север" уже и так третий год находится у границ с Харьковской, Сумской и Черниговской областями. Эксперт указал, что это объединенная группа войск прикрытия границы, которыми ранее были ГВ "Белгород", "Брянск", "Курск" – их просто объединили.

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Потенциал группы войск "Север":

личный состав – около 49,5 тысячи человек;

танки – около 400;

ББМ – около 900;

ствольная артиллерия – около 1 000;

РСЗО – более 100.

"Мягко говоря, группировка и близко не та, чтобы начинать наступление на Харьков или Сумы. Да, это несколько больший состав, нежели месяц назад, но это все сосредоточено вдоль границы протяженностью более 750 км. В перспективе она может быть усилена еще дополнительно подразделениями, которые сейчас формируются в РФ, но в целом, в нынешнем виде и тем, что эту ГВ может дополнить, ее состав недостаточен для проведения общевойсковых операций", - объяснил Коваленко.

По его словам, ГВ "Север" могут использовать для диверсионно террористической деятельности - обстрелы приграничной полосы, проникновение в приграничную зону, нападение на пограничные патрули, рейды в приграничные села, установка мин и фугасов.

Также в эфире телеканала Freedom Коваленко заявил, что россияне могут попробовать сымитировать наступление на Харьков.

"Российские войска попытаются отвлечь внимание Сил обороны Украины от ключевых задач на фронте. Вероятно, целью РФ станет Харьков. Здесь армия РФ попытается провести диверсионные действия отвлекающего характера", - предположил эксперт.

Усиление обстрелов Харькова Россией - последние новости

Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков и распространяет заявления о возможном наступлении на город. Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру города, из-за чего пришлось ввести графики отключений света.

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить ПВО и силы радиоэлектронной борьбы в Харьковской области.

В свою очередь аналитики Института изучения войны указали, что глава МИД РФ Сергей Лавров стал первым высокопоставленным чиновником, который заявил о намерении России захватить город Харьков.

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