За результатом попадания в технику противника военные наблюдали с беспилотника.

Еще один российский танк больше не будет разрушать нашу страну. Украинские воины на восточном направлении эффектно разгромили вражеский Т-72БЗ.

Видео феерического уничтожения опубликовал в своем твиттере военный блогер Arslon Xudosi.

"Недавно во время боев украинские силы испепелили российский танк с сильным взрывом", – говорится в публукации.

За результатом попадания в технику противника военные наблюдали с беспилотника.

Что известно о потерях врага на войне

За более чем 4 месяца с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 36 тысяч своих вояк. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере сотню российских "туристов".

Как сообщал УНИАН, данные о погибших россиянах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские солдаты в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.

Накануне в Украине ликвидировали старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ России Андрея Мелихова. "Денацифицированный" майор жил в российском Подольске.

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