Больше всего восстановлений - в Бахмутской громаде.

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке военных ВСУ вернули свет в 58 тысяч домов в Донецкой области.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Аварийные бригады энергетиков смогли восстановить электроснабжение для жителей 40 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом 58 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

"Больше всего восстановлений - в Бахмутской громаде, где из-за обстрелов значительные повреждения получила инфраструктура электросетей. Здесь энергетикам удалось менее чем за сутки вернуть свет в дома 47 тысяч семей. Удалось специалистам энергокомпании наладить электроснабжение и для 9,3 тысяч семей Торецкой общины. Кроме того, энергетики выполнили ряд ремонтов сетей в Селидовской, Марьинской и Константиновской громадах", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас без света остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua / собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.