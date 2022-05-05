По мнению военного эксперта, этот процесс начнется не раньше середины июня.

Процесс освобождения украинских территорий от российских захватчиков начнется не раньше середины июня. Перед контрнаступлением необходимо сформировать подразделения с новым вооружением и научить личный состав им эффективно пользоваться.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

"Об освобождении этих территорий мы сможем начать с вами разговор где-то в июне, не раньше", - заметил Жданов.

Перед этим необходимо получить и освоить западную технику, сформировать подразделения военных и обучить личный состав.

"То есть, что-то там срочно для поддержки войск будет передаваться на фронт. Но в малых количествах. Массированное снабжение и подразделения, оснащенные западными образцами техники – не раньше июня появятся на фронте. Почему? Потому что надо научить людей", - отметил Жданов.

Эксперт отметил, что сейчас Украина имеет силы и средства для удержания занимаемых позиций, поэтому наступление оккупантов не будет иметь успеха.

"Они будут атаковать наши позиции, но не думаю, что они будут иметь успех. Мы 4 недели выстояли при худших условиях. А теперь у нас условия улучшаются, а у них ухудшаются", - отметил эксперт.

Он также констатировал деградацию личного состава и военной техники россиян.

"Они сейчас снимают с хранения старую советскую технику. Пример – Т-80. Это последняя разработка СССР (периода 1980-х годов). НАТО называло его "танк прорыва". Однако, опять же, есть "но". Дело в том, что на Т-80 стоит газотурбинный двигатель от вертолета. И он работает не на дизеле, а на авиационном газе. Запас хода у него не 500 км по топливу, а всего-навсего 300 км. А при атакующих действиях-то и 200-220 км", - рассказывает эксперт.

Жданов добавил, что цена авиационного газа значительно выше, чем дизеля. Кроме того, эти танки никогда не проходили модернизацию, поэтому технически они гораздо хуже, чем даже то, что было у Украины в начале этой войны.

В то же время самоходных артиллерийских установок в РФ уже гораздо меньше. На фронте у России уже появились старые прицепные гаубицы Д-20 дальностью 20 км. То есть Россия значительно снижает свой боевой потенциал. А еще не известно, в каком техническом состоянии находится эта техника после 50 лет хранения.

"Видимо, сначала она требует ремонта, а потом уже постановки в войска. А у нас наоборот идет качественный подъем и увеличение огневых возможностей за счет получения более технологичного вооружения западных образцов", — добавил эксперт.

По его словам, в России заканчивается военный резерв, поэтому на базе Артиллерийской академии в Санкт-Петербурге россияне уже открыли 3-месячные курсы для обучения офицеров-артиллеристов, как было во Вторую мировую войну.

Отметим, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ.

В Кремле говорят, что Путин якобы не намерен объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ 9 мая.

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