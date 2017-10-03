Опубликованы фото и имена погибших в сентябре украинских военных

Журналисты собрали данные о боевых потерях украинской армии на востоке по сентябрь 2017 года. Однако этот перечень неокончательный, передает Цензор.НЕТ.

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1. Олег Николаевич Дынька (позывной "Егерь") родился 25.10.1974 года в Днепре.

Погиб 6 сентября в 15.10 в поселке Пески Донецкой области в результате многочисленных осколочных ранений, полученных во время подрыва на растяжке с гранатой Ф-1 с нулевым задором.

Похоронен 8 сентября на Кушугусском кладбище в Запорожье. У него остались мать и жена.

2. Максим Игоревич Кривиденко родился 30.01.1994 года в поселке Сарата Одесской области.

Погиб 9 сентября около 22:00 в районе поселка Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате осколочных ранений во время минометного обстрела 82-мм минами наших позиций. Было четыре прилета мин и одна из них унесла жизни Максима Игоревича. Вместе с ним получил ранения его собрат, а раны Максима оказались слишком тяжелыми - он скончался по дороге в больницу.

Похоронен 12 сентября в Сарате. У него остались родители, брат, три сестры и любимая девушка.

3. Константин Александрович Сергиенко родился 09.03.1978 года в городе Шостка Сумской области.

Погиб в ночь с 6 на 7 сентября в Луганской области. По словам Елены Кравченко, управляющей делами исполкома Шосткинского городского совета, в землянку, где он был, прилетел снаряд. Ггородской голова Шостки сказал: "Зверь войны коварно ночью обстрелял позиции блокпоста. Смешалось все - горящие блиндажи, крики, выстрелы снайпера... Жизнь оборвалась, как тонкая ниточка между настоящим и вечностью". По данным штаба АТО, 6 сентября потерь нет.

Похоронен 9 сентября в Шостке. У него остались родители, брат, жена и сын.

4. Игорь Владимирович Телюк (позывной "Сокол") родился 30.09.1979 года в селе Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. В 1990 году переехал в село Бабинцы.

Погиб 7 сентября в 12.30 в промзоне города Авдеевка Донецкой области от пули снайпера. Ребята укреплялись и клали бревна, а в это время прозвучало два выстрела, один из которых в одно мгновение оставил мать без сына, сделал вдовой жену и сиротой дочку.

5. Сергей Валерьевич Альмужный (позывной "Матрос") родился 10.01.1987 года в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области.

Погиб 14 сентября в 20.00 в районе шахты Бутовка (город Авдеевка Донецкой области от пули снайпера, которая попала в шею.

Похоронен 16 сентября в Красиловке. У него остались мать, две сестры, брат, жена и дочь.

6. Роман Сергеевич Довгий родился 22.02.1991 года в городе Первомайск Николаевской области.

Погиб 23 сентября около 4.00 в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате пулевого ранения, полученного во время боя с ДРГ врага.

Похоронен 27 сентября на Конецпольском кладбище Первомайска. У него остались бабушка, мать, отчим, младший брат и любимая девушка.

7. Сергей Иванович Гувир родился 24.04.1993 года в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Погиб 28 сентября в 17.00 недалеко от железнодорожной станции "Ильенко" Станично – Луганского района Луганской области, в 800 метрах от границы с РФ, в результате подрыва на фугасе с растяжкой.

Остались родители и беременная жена.

8. Дмитрий Васильевич Деде родился 12.03.1984 года в селе Елизаветовка Тарутинского района Одесской области. Жил в селе Подгорное.

Погиб 28 сентября в 17.00 недалеко от железнодорожной станции "Ильенко" Станично – Луганского района Луганской области, в 800 метрах от границы с РФ, в результате подрыва на фугасе с растяжкой.

Остались жена и двое детей.