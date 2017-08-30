Наблюдатели ОБСЕ заметили автобусы с детьми с оккупированного Донбасса на российско-украинской границе

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, зафиксировала автобусы с детьми с оккупированных территорий Донбасса, которые пересекали российско-украинскую границу. Об этом говорится в недельном отчете за период с 23 по 29 августа 2017 года.

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В частности, говорится, что 28 августа на пограничном пункте пропуска "Донецк" был замечен автобусный конвой с примерно 450 детьми. "Дети ехали в Украину из российского летнего лагеря. Еще один автобусный конвой с около 250 детьми путешествовал из Украины в Российскую Федерацию на следующий день", - говорится в отчете.

Отдельно отмечается, что 25 августа в 10:40 на этом же пограничном пункте пропуска была замечена машина «скорой помощи», которая имела номерные знаки РФ. «Скорая» заехала на территорию Украины и вернулась обратно в РФ в 10:55. В машине находилась медицинская бригада из трех человек. Наблюдательная миссия не имела возможности определить, перевозила ли кого-то эта «скорая».

В то же время, миссия заявляет, что заметила на границе 99 человек в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях, из них - 46 направлялись в РФ, 53 - на оккупированные территории Донбасса.