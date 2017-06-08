Волонтер о ситуации на Светлодарской дуге: боевики пытаются выбить ВСУ, подходят на близкое расстояние

На Светлодарской дуге боевики предпринимают попытки выбить украинскую пехоту с передовых новых и старых позиций.

"Вчерашняя атака была похожа на наступление", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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Он рассказал, что на некоторых участках расстояние до противника составляло до 400 метров. Кроме того, по позициям ВСУ работали пулеметы ДШК, БМП, минометы и есть информация, но пока не подтвержденна, про танк.

"Пехота отбилась. Все позиции сохранены. К сожалению, у нас 3 человека ранены", - зявил Мысягин.

Как сообщали волонтеры фонда "Вернись живым", в результате обострения на Донбассе подтверждено уже 19 раненых, из них семеро в крайне тяжелом состоянии. Двое защитников погибли, один из них офицер.