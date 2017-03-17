На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, по предварительной информации в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, что расположен неподалеку от населенного пункта Лобачево Луганской области, два военнослужащих погибли и четверо получили ранения.

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Обстрел наших позиций на данном направлении велся из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНИАН, по информации штаба АТО, по состоянию на 18:00 16 марта, российско-оккупационные войска с начала суток 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из тяжелого вооружения.