За сутки боевики 42 раза обстреляли украинские позиции, один военный ранен

За сутки контролируемые Россией боевики совершили 42 обстрела позиции Вооруженных сил Украины.

Одного украинского военного ранили, об этом говорится в сообщении штаба пресс-центра АТО в Facebook.

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«42 обстрела позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано с началом суток. Российско-террористические войска на Мариупольском направлении из 122-миллиметровых артиллерийских систем обстреляли опорные пункты рядом с Павлополем. По укреплениям неподалеку от Широкино, Водяного и Чермалыка оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а в Новотроицком, кроме того активизировался снайпер», - отметили в штабе.

На Донецком направлении продолжаются обстрелы опорных пунктов вблизи Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, Луганского, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82 мм, а по украинским позициям в Авдеевке и возле шахты Бутовка оккупанты стреляли из танка.

В то же время на Луганском направлении российские оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников неподалёку от Крымского и Попасной из гранатометов различных систем, а затем приобщили минометы калибра 82 и 120 мм, а рядом с Новоалександровкой – из стрелкового оружия и СПГ.