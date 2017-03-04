Сегодня боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях, ранены трое бойцов – штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на вечер 4 марта, обнародованном представителем АТО Леонидом Матюхиным.

По его словам, российско-оккупационные войска продолжали обстреливать опорные пункты сил АТО на всех направлениях.

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«Всего зафиксировано 52 обстрела, трое наших военных ранены», - сказал Матюхин.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики совершили 115 обстрелов, двое украинских военных ранены.