Боевики продолжают стрелять из тяжелого вооружения по всему фронту – Минобороны
14:21, 04 марта 2017Война
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В течение вчерашнего дня боевики продолжали применять тяжелое вооружение против позиций украинских войск по всему фронту.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Вчера активные действия продолжались противником с применением тяжелого вооружения по всему фронту. Количество обстрелов превысило отметку 100", - сказал Лысенко.
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По его словам, вчера в результате активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, но двое получили ранения. "Один украинский воин ранен из состава ВСУ и еще один пограничник", - уточнил Лысенко.
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