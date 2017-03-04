Боевики продолжают стрелять из тяжелого вооружения по всему фронту – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера активные действия продолжались противником с применением тяжелого вооружения по всему фронту. Количество обстрелов превысило отметку 100", - сказал Лысенко.

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По его словам, вчера в результате активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, но двое получили ранения. "Один украинский воин ранен из состава ВСУ и еще один пограничник", - уточнил Лысенко.