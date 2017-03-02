Развлечения боевиков на Донбассе: сепаратисты "хаотично" обстреливают гражданские объекты – разведка
Для оправдания своих обстрелов, боевики перед "командованием" придумывают истории про обстрелы со стороны ВСУ.
Боевики на Донбассе развлекаются, совершая «хаотические» обстрелы гражданских объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
«Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, вопреки приказам командования продолжают развлекаться “хаотичными” обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения», - говорится в сообщении.
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При этом, боевики выдумывают информацию об обстрелах со стороны ВСУ.
«С целью избежания наказания, командиры подразделений докладывают начальству вымышленную информацию об обстрелах их позиций и ведения огня только в ответ», - говорится в сообщении.
Напомним, боевики интенсивно обстреливают из запрещенного Минскими соглашениями вооружения позиции сил АТО в районе Авдеевки.
Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в Facebook.
«По нашим позициям в районе Авдеевки второй час подряд - танки, 120 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое...», - написал он.