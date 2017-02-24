Вчера боевики более 10 часов обстреливали Авдеевскую промзону – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в Авдеевке в очередной раз интенсифицировались боевые действия. Суммарно за минувшие сутки бандформирования обстреливали промзону более 10 часов. После захода солнца противник открывал огонь из танков, расположенных на передовой вопреки Минским договоренностям. Всего вчера боевики выпустили по позициям защитников Авдеевки 80 минометных мин и около 20 танковых снарядов.

В целом, как отметил Лысенко, на Донецком направлении вчера спокойных участков фронта не было. В Луганском, что на Светлодарской дуге, днем боевики широко применяли стрелковое оружие, обстреливая украинские позиции. После захода солнца оккупанты применили вооружение БМП. Один из вражеских обстрелов в этом районе продолжался почти три часа.

В районе Зайцево, расположенного к северу от оккупированной Горловки, боевые действия велись утром, днем и вечером, где по подсчетам Генштаба ВСУ, за вчерашние сутки противник выпустил около 100 мин.

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Кроме того, вчера под вражескими обстрелами оказались также украинские позиции на флангах Авдеевки – в Каменце и позиции «Шахта «Бутовка». На этих рубежах противник применял минометы наравне со стрелковым оружием.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении враги 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в основном из тяжелого вооружения.

Также Лысенко отметил, что на Луганском направлении боевые действия особенно активизировались в Попаснянском районе.

"Бандформирования начали провоцировать наших военных сразу после полуночи, открыв огонь из пулеметов. После относительно спокойного утра, после обеда враг продолжил обстреливать украинские позиции в Новозвановке из вооружения БМП и пулеметов. Около 17 часов силы оккупантов открыли огонь из минометов в Троицком, где до конца суток выпустили более 20 мин", - сказал он.

На остальных участках фронта, кроме Крымского, расположенного к северу от Бахмутской трассы, было абсолютно спокойно. В Крымском днем произошла одна вражеская вооруженная провокация с применением гранатометов.

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Всего вчера на Луганском направлении оккупанты 15 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.

На Мариупольском направлении, по словам Лысенко, география боевых действий снова расширилась, неспокойно по всему фронту. В Красногоровке, Новотроицком, Тарамчуке, Широкино оккупанты применили минометы. Почти всегда стрельбу из минометов боевики сопровождали огнем из легкого вооружения и бронетехники.

Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано в Гнутово и Широкино. Украинские войска активно ведут ответный огонь, добавил спикер.

По его словам, в результате варварских обстрелов Водяного со стороны НВФ поселок практически разрушен.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении враги осуществили 37 обстрелов.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО 23 февраля на Донбассеоккупанты 83 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое бойцов ранены, один погиб.