В миссии ОБСЕ заявили об улучшении ситуации с безопасностью на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Вторую неделю подряд на востоке наблюдается улучшение ситуации с безопасностью. На минувшей неделе было зафиксировано двадцатипроцентное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с позапрошлой неделей», - сказал Хуг.

Он также добавил, что ощутимо уменьшилось количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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«Снижение уровня насилия, если считать количество случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а именно - танков, минометов и артиллерии, было особенно ощутимым. На минувшей неделе мы зафиксировали 180 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов, артиллерии. Количество таких взрывов за позапрошлую неделю составляло 884. Это дает нам 80% снижение», - сказал он.

Хуг также отметил, что «деэскалация ситуации приветствуется, но она также может быть обманчивой».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки произошло 80 обстрелов со стороны боевиков, один военный погиб, двое – ранены.