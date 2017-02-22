На линии столкновения в зоне АТО находится 37 тысяч украинских военных - Полторак
17:54, 22 февраля 2017Война
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На линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях находятся 37 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Степан Полторак / REUTERS
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом на оперативном сборе руководящего состава ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.
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По его словам, остальной личный состав находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах, где изучает полученный опыт.
«Мы имеем четкое осознание, что нам надо сделать, чтобы выполнить задачи по реформированию (армии – ред.) на 2017 год», - подчеркнул Полторак.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что в составе так называемых «армейских корпусов» находятся 3,5 тыс. кадровых военных вооруженных сил РФ.
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