На линии столкновения в зоне АТО находится 37 тысяч украинских военных - Полторак

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом на оперативном сборе руководящего состава ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.

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По его словам, остальной личный состав находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах, где изучает полученный опыт.

«Мы имеем четкое осознание, что нам надо сделать, чтобы выполнить задачи по реформированию (армии – ред.) на 2017 год», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что в составе так называемых «армейских корпусов» находятся 3,5 тыс. кадровых военных вооруженных сил РФ.