За минувшие сутки миссия ОБСЕ зафиксировала 546 взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 18 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия наблюдала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности 546 взрывов (88 из которых были оценены как вызванные артиллерийскими выстрелами) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (более 450 взрывов)», – говорится в отчете.

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Также сказано, что примерно 190 взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой, и еще более 270 в районах, которые располагаются к северо-востоку от Мариуполя.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим днем, в частности, 21 взрыв по сравнению с 8 взрывами 17 октября», – сказано в отчете.

Напомним, согласно сообщению штаба АТО, за сутки 18 октября российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.